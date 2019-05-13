Восьмиклассник попал под машину в Островце

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Перебегающий дорогу школьник попал под машину в Островце. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 11 мая на улице Маркова. Мальчик возвращался со школы домой. В какой-то момент школьник заметил маму, которая ехала на велосипеде. Ребенок рванул ей навстречу, не убедившись в безопасности.
"В этом время в попутном направлении двигался легковой автомобиль. Водитель "Дэу" наезда избежать не сумел", - рассказали в ГАИ.
Ребенок оказался на капоте машины, потом упал на землю. С переломом плеча его госпитализировали.-0-
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