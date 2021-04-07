Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на новостройке

Фото УСК по г. Минску

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при работах в новостройке. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Днем 5 апреля при производстве фасадных работ строящегося жилого дома, расположенного на территории строительного объекта "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир", произошел обрыв фасадного подъемника, в котором находился 25-летний рабочий строительной организации. В результате падения мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - рассказали в СК.

На место выбывала следственно-оперативная группа. Следователями совместно с представителями управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску, Департамента государственной инспекции труда и МЧС проведен осмотр места происшествия. Изъята документация по охране труда и технике безопасности. Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Представитель строительной организации, 28-летний производитель работ, задержан. С его участием проводятся следственные действия.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 (нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Следователями выясняются причины и условия, способствовавшие смертельному травмированию.

УСК по городу Минску напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства по охране труда, ведь именно это залог безопасного производственного процесса.-0-