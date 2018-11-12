Возбуждено уголовное дело по факту обрушения в торговом центре "Арена Сити"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения в торгово-развлекательном центре "Арена Сити". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
По данным следствия, 12 ноября около 16 часов на первом уровне центра произошло обрушение гипсокартонной конструкции. Предварительная причина - обрыв крепления конструкции. В результате обрушения пострадал один человек.
Пострадавшей девушке оказана необходимая помощь, в настоящее время она отпущена домой. Иных лиц, обращавшихся за медицинской помощью в связи с инцидентом, не установлено.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователями изымается проектная, техническая и строительная документация, допрашиваются работники торгово-развлекательного центра. Назначены экспертные исследования, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.
Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует председатель Следственного комитета Иван Носкевич.
По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ.-0-
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