Возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления сотрудника ГАИ в Хойниках

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойниках местный житель публично оскорбил сотрудника ГАИ, возбуждено уголовное дело. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в июле. 21-летний житель райцентра проводил время дома с друзьями. Из квартиры молодой человек записал видео с оскорблениями сотрудника ГАИ, который в это время нес службу - обеспечивал безопасность дорожного движения. Снятый ролик парень разместил на своей странице в Instagram.

Увидев пост, сотрудники РОВД обратились в управление собственной безопасности. "Там видео изучили и назначили экспертизу, которая подтвердила, что сказанные владельцем аккаунта слова носят оскорбительный характер", - уточнила Ольга Чемоданова.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.-0-