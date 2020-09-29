29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования рабочего в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 28 мая примерно в 17.00 на территории строительного объекта по проспекту Любимова с высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька. В ней находился 33-летний рабочий. От полученных в результате падения травм мужчина скончался на месте.

При осмотре места происшествия зафиксирована следовая картина, опрошены сотрудники организации, изъята документация, которая касается охраны труда, техники безопасности, а также назначены необходимые экспертизы. Установлено, что потерпевший работал на высоте без предохранительного пояса, защитных и страховочных ограждений. Кроме того, он не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.

По факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.303 УК), возбуждено уголовное дело.-0-