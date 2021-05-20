ВС ужесточил наказание насильнику и убийце несовершеннолетней в Новополоцке

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда ужесточено наказание насильнику и убийце несовершеннолетней в Новополоцке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

За убийство, сопряженное с изнасилованием несовершеннолетней, фигуранту 2000 года рождения вместо 20 лет лишения свободы назначено 23.

Верховный суд вынес такое решение, рассмотрев протест государственного обвинителя и жалобу потерпевших.

По делу установлено, что обвиняемый 11 июня 2020 года познакомился с жертвой в социальной сети "ВКонтакте". В тот же день назначил ей встречу в вечернее время на территории парка культуры и отдыха, где изнасиловал. Затем, имея умысел на убийство с особой жестокостью, он нанес девушке не менее 38 ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

Как уточняли ранее в Следственном комитете, преступление совершил житель Могилева, который находился в командировке в Новополоцке.

"Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы протеста и жалобы потерпевших о несоответствии назначенного судом первой инстанции обвиняемому наказания тяжести содеянного и данным о его личности вследствие мягкости и назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - отметили в Генпрокуратуре.-0-