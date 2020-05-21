Вспышка газовоздушной смеси произошла на предприятии Слонима

Фото МЧС
21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вспышка газовоздушной смеси произошла на одном из предприятий Слонима, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре на территории предприятия на улице Озерной в Слониме поступило спасателям 20 мая около 12.45.
"Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, горение отсутствовало. Было установлено, что при перекачке нефтепродуктов по маслостойким шлангам заклинил насос. В результате вспыхнула газовоздушная смесь, а затем воспламенилась трава рядом", - сообщили в МЧС.
Загорание персонал объекта ликвидировал до приезда спасателей. Пострадавших нет.-0-