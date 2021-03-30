Выбежавшая перед колонной детей-велосипедистов собака спровоцировала ДТП

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе выбежавшая перед колонной детей-велосипедистов собака спровоцировала дорожную аварию, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

ДТП случилось сегодня около 10.00. По дороге, ведущей от агрогородка Мир к трассе Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин, ехала колонна детей-велосипедистов в сопровождении педагогов спортшколы. В какой-то момент на дорогу выбежала собака, испугавшись которой один из воспитанников упал на проезжую часть. Двигавшийся позади водитель МАЗа с прицепом попытался объехать колонну, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель грузовика не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

В ГАИ обратили внимание, что при возникновении препятствия или опасности на дороге водитель должен немедленно снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства.-0-