Вынесен приговор водителю, сбившему велосипедиста в Столбцовском районе

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Столбцовского района вынес приговор водителю, который насмерть сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облсуда.

В момент аварии 10 ноября 2019 года водитель был нетрезв. Освидетельствование показало, что концентрация этилового спирта в его крови составила 1,4 промилле. Проезжая со скоростью около 90 км/ч вместо разрешенных 60 км/ч, в деревне Денисы Столбцовского района он сбил велосипедиста. Как отметили в пресс-службе, мужчина мог заблаговременно увидеть движущегося впереди в попутном направлении человека. В результате велосипедист скончался на месте.

Сразу после наезда водитель скрылся с места ДТП. Однако родственник, которому он рассказал о случившемся, привез его обратно. Там уже работала следственно-оперативная группа.

Обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-