Взрыв произошел во дворе дома в Брестском районе - пострадал мужчина

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства травмирования мужчины в Брестском районе, сообщили БЕЛТА в СК.

Сегодня около 16.00 в милицию поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что доставлен житель района с телесными повреждениями. Следственно-оперативная группа установила, что накануне 53-летний мужчина во дворе своего частного дома разбирал фрагмент артиллерийского снаряда - произошел взрыв. В результате мужчина был травмирован. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Во время осмотра места происшествия обнаружены фрагменты минометных снарядов, не представляющие опасности из-за отсутствия в них взрывчатых веществ.

Следователи проводят проверку. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.-0-