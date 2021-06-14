14 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За блокировку ж/д путей и поджог киосков бобруйчане получили до 8 лет лишения свободы, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Прокуратура Бобруйска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, которым в разном сочетании инкриминированы грубое нарушение общественного порядка, повлекшее нарушение работы транспорта и предприятий, хулиганство, пособничество в порче имущества, незаконные изготовление, хранение и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, покушение на умышленные уничтожение и повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, недонесение о готовящемся тяжком преступлении", - отметили в прокуратуре.

Во время судебного разбирательства установлено, что трое жителей Бобруйска 1 октября 2020 года на принадлежащем одному из низ них Opel Astra на 369-м километре перегона Мирадино - Татарка вблизи остановочного пункта "Ясень" в Осиповичском районе совершили поджог заранее приготовленной ветоши, пропитанной горюче-смазочным материалом. Тем самым они блокировали движение железнодорожного транспорта. Они же, действуя совместно с еще одним жителем Бобруйска, в ночь на 5 октября 2020 года на том же автомобиле прибыли к остановочным пунктам в Бобруйске "Часовня" на ул.Крылова и "Инфекционная больница". Здесь один из них заранее приготовленным баллончиком с краской красного цвета нанес на внешнюю поверхность трех рекламных лайтбоксов киосков филиала "Могилев-табак" изображения в виде горизонтальных полос. Остальные в это время следили за окружающей обстановкой.

"Тогда же двое из них из хулиганских побуждений подложили под колеса Geely SC7, припаркованного на неохраняемой автомобильной стоянке, два заранее приготовленных металлических предмета треугольной формы с острыми краями. Это привело к повреждению заднего левого колеса машины и причинило ущерб на Br100, - сообщили в областном ведомстве. - В период с сентября 2020 года по 9 октября 2020 года трое бобруйчан изготовили самодельное зажигательное устройство. В ночь на 10 октября 2020 года они установили его на крышу киоска филиала "Могилев-табак". Запустили часовой механизм, который обеспечил воспламенение горючего вещества от контакта с лампой накаливания, тем самым данные обвиняемые совершили поджог киоска с находившимся в нем имуществом".

В эту же ночь и таким же способом они совершили поджог киоска филиала "Могилев-табак" на ул.Володарского, остановочного пункта "ул.Шмидта" с находившимся в нем имуществом предприятия на сумму свыше Br37 тыс.

"Еще одна попытка поджечь киоск филиала "Могилев-табак" в это время не увенчалась успехом по не зависящим от них обстоятельствам: возникший пожар потушили прибывшие на место происшествия работники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям", - подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, один из обвиняемых, достоверно зная о том, что трое его знакомых намерены поджечь киоск филиала "Могилев-табак", осознавая степень общественной опасности, не сообщил о готовящихся тяжких преступлениях в органы внутренних дел, прокуратуры или другие госорганы. Тем самым он препятствовал пресечению данных преступлений.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Бобруйского района и г.Бобруйска постановил обвинительный приговор. По совокупности преступлений одному из обвиняемых назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, еще двум - 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Четвертому сообщнику - 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-