За хулиганство задержаны могилевчане, которые развешивали ростовых кукол с циничными надписями

27 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержали четырех человек за перформанс с ростовыми куклами и циничными надписями в адрес высших должностных лиц. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Жители областного центра познакомились в дворовом чате и решили организовать перформанс: изготовили шесть ростовых кукол с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц, разместили их на путепроводах вблизи деревень Вильчицы и Любуж, сфотографировали и распространили снимки в сети", - говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска вышли на четырех человек: мужчин и женщин в возрасте от 33 до 39 лет. Следователи дали правовую оценку действиям могилевчан. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Фигуранты водворены в ИВС.

По словам мужчины, который изготавливал куклы из соломы и одежды, акция была не единственной. Ранее в лесу компания фотографировалась, изображая сотрудников ОМОНа.

Сейчас оперативники продолжают устанавливать лиц, причастных к противоправной деятельности.-0-