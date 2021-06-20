За минувшие сутки в Беларуси утонули около 10 человек

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации, за минувшие сутки в общей сложности в ОСВОД поступило порядка 10 сообщений о том, что кто-то утонул или пропал на водоеме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском государственно-общественном объединении ОСВОД.

По всем сообщениям информация еще утоняется. "Кто-то утонул, кого-то еще ищут. Где-то обнаружено тело человека, время и обстоятельства гибели которого устанавливает судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в ОСВОД.

Некоторых удается спасти. Так, днем 19 июня командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Борис Грицков спас двух девочек, которые тонули в реке Днепр в деревне Страдубка. Десятиклассницы 2005 и 2006 годов рождения проходили мимо реки и увидели тонущую шестиклассницу. Они смогли помочь девочке выбраться из воды, но самим добраться до берега сил уже не было. Им помог работник МЧС, который проходил мимо и услышал крики. По очереди он достал обеих девочек из воды. После осмотра медиками спасенных отпустили домой - в госпитализации они не нуждались.

Кроме этой истории в оперативной сводке МЧС есть еще два случая со счастливым финалом. На городском пляже Гомеля на ул.Кожара в озере Буром работники ОСВОД спасли мальчика 2017 года рождения, помощь медиков ребенку не понадобилась. А вот спасенного из реки Ипуть добрушскими осводовцами неработающего мужчину 1993 года рождения пришлось госпитализировать.

МЧС и ОСВОД предупреждают граждан об опасностях, которые грозят при несоблюдении правил поведения на воде, в местах отдыха на водоемах. Купаться разрешено только в определенных для этого местах и только в трезвом состоянии. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы дети находились в воде одни, даже там, где неглубоко.-0-