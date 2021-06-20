За субботу и часть воскресенья в Беларуси утонули 17 человек, включая одного подростка

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за неполные двое суток текущего уикенда утонули 17 человек, в том числе девочка-подросток. Такую оперативную информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в РГОО "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОД).

"За 19-е число у нас 11 утонувших. На 16.06 сегодня 6 человек, включая одного несовершеннолетнего", - рассказал начальник водолазно-спасательной службы Дмитрий Барановский.

В том числе в Гродненской области 19 июня погибли три человека, в остальных регионах - по одному-двое. "Сегодня - по два в Гомеле и Могилеве. В том числе в Могилеве 15-летняя девочка пошла выгуливать собаку, оступилась, упала в воду", - добавил Дмитрий Барановский.

Из общего количества примерно 70% случаев гибели - в состоянии алкогольного опьянения. И 20% (сюда входят и случаи с купанием в состоянии опьянения) - плавание в местах, для этого не приспособленных.

Кроме ОСВОД в эти жаркие во всех смыслах дни рейды по местам возле водоемов проводят МЧС, милиция, государственная инспекция по маломерным судам, также присоединился БРСМ. Разъяснительная работа проводится постоянно. Нарушители порядка предупреждаются, порой и получают штрафы. Но полного осознания у граждан личной ответственности за собственную жизнь и безопасность, а также безопасность своих детей, увы, пока нет.

Начальник отдела напомнил, что ни при каких обстоятельствах ребенок не должен оставаться без присмотра, особенно дошкольного и младшего школьного возраста. И следует своим примером показывать безопасное поведение на воде, таким образом приучая к выполнению нехитрых правил своих детей.-0-