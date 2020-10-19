19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 18 октября задержаны 280 человек. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

18 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тыс. человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения.

"Наибольшее количество протестующих отмечено в столице. В районе улицы Октябрьской в 14.30 собрались разрозненные группы граждан, проследовавшие в направлении Партизанского проспекта, где вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. После чего направились в сторону МКАД. В 16.10 сотрудниками ОВД и внутренних войск МВД движение митингующих было блокировано. В пиковый момент сбора их общее количество достигло примерно 7 тыс. человек. Около 18.00 в районе перекрестка проспекта Рокоссовского и улицы Малинина несанкционированная акция завершилась", - рассказали в МВД.

В Минске отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции. Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков.

В Бресте и в Гомеле группы граждан предпринимали попытки провести уличные шествия по улицам города, которые были пресечены сотрудниками милиции.

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан (из них в Минске - 215). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек.-0-