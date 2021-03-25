За порчу памятника в Браславе Следственный комитет возбудил уголовное дело

25 марта, Витебск /Алеся Пушянкова - БЕЛТА/. Браславский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о порче имущества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.
По данным следствия, вечером 23 марта 53-летняя женщина повредила памятник В.И.Ленину красителем зеленого цвета. Скульптурная композиция расположена на одноименной площади райцентра.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. Оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по ст.341 (порча имущества) УК. Подозреваемая задержана, в настоящее время с ней проводятся неотложные следственные действия. Установлено, что женщина в 2020 году привлекалась к административной ответственности по ст.23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП.
Расследование уголовного дела продолжается.-0-