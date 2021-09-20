20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в лесах Гомельской области потерялись 5 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

19 сентября в 14.40 спасателям поступило сообщение о потерявшейся женщине в лесном массиве вблизи деревни Великий Лес Жлобинского района. Потерявшаяся - 1954 года рождения, пенсионерка. На поиски привлекались работники Жлобинского районного отдела по ЧС, РОВД, лесхоза. В 15.50 работниками Жлобинского лесхоза потерявшаяся гражданка обнаружена в лесном массиве. Она не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

В 14.41 сообщили о потерявшемся мужчине 1956 года рождения в лесном массиве вблизи деревни Хорошевка Добрушского района. В 17.10 он обнаружен работниками Добрушского лесничества в лесном массиве вблизи деревни Уборок.

В 23.30 стало известно о потерявшихся мужчине и женщине 1979 года рождения в лесном массиве в деревне Тонежская Рудня Лельчицкого района. Поисковые работы продолжаются.

В 23.35 спасателям поступило сообщение о потерявшемся мужчине 1944 года рождения в лесном массиве вблизи деревни Дубровица Хойникского района. Поисковые работы продолжаются.

Как добавили в пресс-службе МЧС, всего по стране с 6.00 19 сентября до 6.00 20-го спасателям поступило 8 сообщений о пропавших гражданах в лесных массивах на территории 7 районов Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областей. "Для поисковых работ были задействованы 39 единиц техники и 104 человека, из них 24 единицы техники и 67 работников МЧС. Обнаружены 6 человек, из них 4 - работниками МЧС. Не найдены 4 человека в Кличевском районе Могилевской области, Речицком и Хойникском районах Гомельской области, поиски будут продолжены", - отметили в ведомстве.-0-