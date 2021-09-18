За создание экстремистской Telegtam-группы минчанка стала фигуранткой уголовного дела

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка стала фигуранткой уголовного дела о создании экстремистской Telegtam-группы. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"В мае мы сообщали о ликвидации Telegtam-сообщества, где публиковалась информация деструктивного толка, призывали к насилию и погромам. Тогда администратору, 26-летней жительнице столицы, вынесли предупреждение за экстремизм. В июне суд Железнодорожного района Гомеля также признал информационный ресурс экстремистским", - говорится в сообщении.
Оперативники гомельского управления ГУБОПиК продолжили проверку и установили, что в сентябре 2020 года женщина умышленно создала группу для экстремистской деятельности. Минчанка руководила формированием, добавив его в карту каналов и групп экстремистской направленности.
Следователи дали правовую оценку действиям администратора и возбудили уголовное дело за создание экстремистского формирования либо участие в нем.-0-