За сутки в Беларуси при пожарах спасены четыре человека

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах спасены четыре человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

15 октября в 11.35 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома в Гомеле по ул.Международной, 30. Работниками МЧС спасена хозяйка 1964 года рождения, пенсионерка, которая с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирована. Причина пожара устанавливается.

В этот же день в 19.54 сообщили о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Могилеве по ул.Гагарина, 48. В результате получила ожоги и отравление продуктами горения хозяйка 1947 года рождения, пенсионерка, которая госпитализирована. Работниками МЧС с расположенной выше квартиры спасена гражданка 1930 года рождения, пенсионерка. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

16 октября в 3.16 стало известно о пожаре в квартире двухквартирного жилого дома в Витебске по ул.Северной, 30. Работниками МЧС спасен находившийся в гостях гражданин 2003 года рождения.-0-