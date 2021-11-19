За сутки в Гомельской области при пожарах погибли два человека

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Гомельской области при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

18 ноября в 8.06 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в агрогородке Урицкое Гомельского района по улице Ленина. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1958 года рождения, пенсионер. Причины инцидента и гибели пенсионера устанавливаются.

Сегодня в 3.00 спасателям стало известно о пожаре в жилом доме в деревне Первомайск Речицкого района. На месте работники МЧС обнаружили погибшего владельца 1967 года рождения, сторожа КСУП "Комсомольск". Выясняются причины происшествия и смерти мужчины.-0-

Пожар в деревне Первомайск

Фото МЧС