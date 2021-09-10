10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За участие в прошлогодних беспорядках в Солигорске задержаны фанаты-праворадикалы. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegrаm-канале, сообщает БЕЛТА.

"9 сентября сотрудники минского областного управления ГУБОПиК задержали двоих 17-летних жителей Солигорска, которые в августе 2020 года в парке "Четырех стихий" участвовали в протестах, бросали камни, бутылки и стулья в милиционеров. Молодые люди пользуются деструктивными Telegram-ресурсами и являются участниками праворадикальной околофутбольной группировки. Оба учатся в местном колледже", - говорится в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному за организацию и участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также за насилие в отношении сотрудников милиции.-0-