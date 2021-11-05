За участие в вишинге задержаны четверо минчан

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД установили четверых жителей столицы в возрасте от 19 до 30 лет, которые выводили деньги, похищенные в результате телефонного мошенничества. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Двое выполняли роли так называемых дропов, предоставляя свои банковские карты для зачисления и последующего перевода похищенных денег на другие счета. Еще двое (дроповоды) совместно с подельниками из-за рубежа аккумулировали такие карты и похищенные средства", - рассказали в МВД.

Установлена причастность задержанных как минимум к двум фактам вишинга в отношении жителей Солигорска. В марте у 58-летней женщины было похищено Br5 тыс., а у 49-летнего мужчины - Br18 тыс. В обоих случаях жертвам звонили в Viber лжесотрудники банка: получали доступ к их счетам, переводили деньги на "дроповские" карты, а с них - на другие счета.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере.

Продолжается работа по установлению иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.-0-