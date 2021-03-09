За выходные в Минске 126 водителей оштрафованы за превышение скорости

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9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске произошло 161 ДТП с материальным ущербом, в трех ДТП три человека получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 19 водителей, 126 оштрафованы за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники ГАИ пресекли 62 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 136 водителей.
Правила дорожного движения нарушили 314 пешеходов, из которых 21 находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-