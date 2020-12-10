За вывешивание незарегистрированной символики предусмотрена административная ответственность - ГУВД

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За вывешивание незарегистрированной символики предусмотрена административная ответственность, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В случае поступления в оперативно-дежурную службу территориальных РУВД Минска заявлений и сообщений граждан, а также при непосредственном выявлении сотрудниками отдела внутренних дел фактов размещения на фасадах жилых домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях флагов бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке, данные факты будут незамедлительно фиксироваться для проведения проверки в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях", - рассказали в ГУВД.

В соответствии с существующим законодательством и в частности ст.10 закона "О массовых мероприятиях" все это трактуется как проведение массового мероприятия (пикетирование). "За что, в случае отсутствия соответствующего разрешения Мингорисполкома, в соответствии с ч.1 ст.23.34 КоАП предусмотрена административная ответственность. Санкция данной части статьи предусматривает штраф в размере до 30 БВ или административный арест", - отметили правоохранители.

На сегодняшний день в Минске составлено более 20 административных протоколов за такое правонарушение, которые направлены в суд для рассмотрения.-0-