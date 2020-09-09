Заблудившаяся 97-летняя грибница нашлась почти через двое суток

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе искали заблудившуюся 97-летнюю женщину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о потерявшейся в лесу возле деревни Полостевичи женщине поступила спасателям 8 сентября в 15.16. Тревогу забил социальный работник, не обнаруживший пенсионерку дома. Выяснилось, что сельчанка 7 сентября около 14.00 ушла в лес за грибами и не вернулась.

Для поиска были задействованы спасатели, милиция, работники лесничества.

9 сентября в 10.19 женщину обнаружили работники Пинского центра РОСН совместно с милицией. "При обследовании нежилой части деревни в высокой траве и кустарнике недалеко от заболоченного участка прилегающего леса, что в 800 м от дома пенсионерки, отряд обнаружил женщину. Она была измождена и с трудом разговаривала", - рассказали в МЧС.

Спасатели оказали пенсионерке первую помощь, на мотовездеходе доставили ее домой, напоили горячим чаем и дождались приезда медиков.-0-

В Витебской области за минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски потерявшихся в лесу В Ушачском районе возле деревни Любжино поиски женщины продолжались больше суток. В поисковых мероприятиях участвовали 12 работников МЧС, 19 сотрудников милиции, 8 представителей Ушачского лесхоза.