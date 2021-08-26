Зачинщики договорной драки под Минском оказались фанатами-неонацистами 

Скриншот из видео МВД
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зачинщиками договорной драки под Минском оказались фанаты-неонацисты, написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Под Минском были задержаны более 10 участников околофутбольного движения. Установлено, что минчане в возрасте от 15 до 21 года прибыли в лес возле поселка Сосны для участия в массовой драке. Об этом они договорились в закрытом чате. При себе молодые люди имели баллончики с перцовым газом, приспособления для нанесения телесных повреждений, средства для оказания медицинской помощи, а также предметы с символикой, признанной экстремистской.
Выяснилось, что организаторы - сторонники неонацистской идеологии.
За хулиганские действия на лидеров и активных участников местных околофутбольных группировок составлены административные протоколы.-0-