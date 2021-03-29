Задержан бывший военный-контрактник: он "сливал" сведения об оперативниках в BYPOL

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД и бойцы СОБРа задержали 24-летнего уроженца Могилевщины, который намеревался участвовать в массовых беспорядках и совершать преступления против государства. Молодой человек оказал сопротивление, при себе у него был нож. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Задержанный до осени 2020 года служил по контракту в Витебске и неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил специальных операций, однако за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах его уволили.

"После переезда в Минский район молодой человек связался в Telegram-канале с инициативой BYPOL, предоставил информацию об управлении силами спецопераций Вооруженных Cил Беларуси. Затем получил свое первое задание: проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК, которые прислал их бывший коллега Лупоносов", - говорится в сообщении.

Для этого информатор пришел домой к одному из оперативников, пообщался с его супругой, но сбежал, увидев милиционера на лестничной площадке. Через несколько дней он получил новую установку: вычислить и сфотографировать автомобиль того же оперативника, зафиксировать на снимках места его парковки. Вскоре после этого мужчину задержали.

По его словам, он стремился оказать давление на милиционеров, чтобы те прекратили пресекать протесты, и даже сейчас готов на радикальные действия, включая применение оружия.

Следователи возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.-0-