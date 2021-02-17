Задержан насильник малолетней девочки из Солигорска

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Войсковой наряд по приметам задержал насильника малолетней девочки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Вечером 14 февраля жительница Солигорска сообщила в милицию о нападении и сексуальном насилии в отношении ее 10-летней дочери. На место выбыла следственно-оперативная группа, служебные наряды в городе были ориентированы на установление подозреваемого. Через несколько часов разыскиваемого задержали военнослужащие внутренних войск МВД: 19-летний житель Любанского района находился на железнодорожном вокзале. Во время общения с правоохранителями он волновался и попытался выдать себя за другого человека.

Подозреваемого доставили в РОВД. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении заведомо малолетней.

Сейчас фигурант проверяется на причастность к совершению иных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы.

Граждан, которые были очевидцами или жертвами преступления, просят обращаться в правоохранительные органы по телефонам: 8 (017) 433-20-68, 102.-0-