2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в поджоге общественного пункта охраны правопорядка в Бобруйске. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось около полуночи 28 сентября. Неизвестные подожгли "опорку" Ленинского РОВД по улице Куйбышева. По сведениям МЧС, огнем были повреждены входная дверь, внутренняя отделка и имущество.

Бобруйские сыщики выяснили, что к пожогу причастен 42-летний безработный горожанин, который после совершения преступления уехал в Россию. На днях мужчина вернулся, его сразу же задержали.

По предварительной информации, для поджога подозреваемый использовал бензин, который купил в тот же день на автозаправке. Со слов бобруйчанина, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения и под влиянием деструктивных Telegram-каналов.

Следователи признали задержанного подозреваемым по уголовному делу и водворили в ИВС. На его счету судимости за кражу, мошенничество и хулиганство.-0-