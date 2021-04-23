23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в повреждении киосков в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По данным следствия, в ночь с 13 на 14 апреля неизвестный поджег два киоска "Табакерка" в деревне Боровляны Минского района. Еще одно подобное преступление было совершено в той же деревне несколько дней спустя. По данным фактам Минским районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса", - рассказали в СК.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска. Мужчина задержан, в настоящее время с ним работают следователи.

Подозреваемый допрошен, дал признательные показания. С его участием проведена проверка показаний на месте. В ходе обыска по месту жительства изъяты зажигалка, мобильный телефон, одежда подозреваемого.

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.-0-