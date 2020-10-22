22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в повреждении здания прокуратуры Жодино. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
"Около 3.00 8 октября неизвестные повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса", - рассказали в СК. Установлена причастность 31-летнего местного жителя к преступлению. Мужчина задержан. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего. Также проверяется причастность подозреваемого к иным противоправным действиям.
Уголовное дело принято к производству следователями УСК по Минской области. Окончательная правовая оценка будет дана по завершении расследования.-0-