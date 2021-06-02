Задержан подозреваемый в убийстве 53-летней жительницы Полоцка

2 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 53-летней полочанки, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Заявление о пропаже женщины поступило в местный РОВД от ее коллег по работе. Труп полочанки с множественными ранами нашли в ее квартире. Оперативники со временем вышли на 50-летнего гражданина Армении. Выяснилось, что он встречался с убитой в день совершения преступления, а потом уехал из города. Задержали мужчину в Лиозненском районе.

"По предварительной версии, потерпевшая познакомилась с подозреваемым в интернете. Личную встречу решили организовать в квартире женщины. Там во время распития спиртных напитков между ними вспыхнула ссора, которая закончилась убийством. После этого мужчина покинул жилище жертвы, прихватив с собой ее ключи и телефон. Их он выбросил на одной из улиц райцентра. Затем подозреваемый уехал в Минск, намереваясь позже скрыться в России. Помешать ему уйти от закона удалось правоохранителям северного региона. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело", - добавили в милиции Витебской области.

Также проверяется причастность подозреваемого к совершению других преступлений.-0-