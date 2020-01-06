Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки конечностей которой нашли в Свислочи. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня ночью сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" в Витебске задержали 26-летнего иностранца. Он подозревается в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января", - проинформировала Ольга Чемоданова.

"В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия. Следователи назначили судебно-медицинскую и иные экспертизы, допрашиваются свидетели, изучается иная информация, которая может иметь отношение к происшествию", - дополнили в Следственном комитете.

Со слов задержанного, он жил в Минске у 37-летней женщины. Между ними 28 декабря 2019 года произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил хозяйку квартиры.

Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.

Как сообщалось, днем 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они рассказали, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека - предположительно женщины. Управление СК по Минску возбудило уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).

Правоохранители искали тех, кто ранее мог видеть обнаруженную в Свислочи сумку и рекомендовали позвонить в милицию в случае, "если известно о фактах безвестного исчезновения женщин, если родственница или знакомая беспричинно перестала выходить на связь или не появилась на работе".

Уже 5 января сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января в Свислочи. Тело погибшей обнаружили в квартире одного из домов на улице Романовская Слобода в Минске. На месте работала следственная группа центрального аппарата СК с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства.

МВД поблагодарило СМИ и неравнодушных людей, которые откликнулись на просьбу помочь в поиске очевидцев и информации о случившемся.-0-

Милиция установила личность женщины, чьи останки были обнаружены в Свислочи МВД поблагодарило СМИ и неравнодушных людей, которые откликнулись на просьбу помочь в поиске очевидцев и информации о произошедшем.