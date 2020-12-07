7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан поджигатель ларька в Жодино. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 32-летнего местного жителя вышли сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД. Вечером 5 декабря мужчина поджег торговый павильон на ул.Фрунзе и при попытке скрыться был задержан бойцами СПБТ "Алмаз". Выяснилось, что горожанин, придерживающийся радикальных взглядов по силовому свержению власти, готовился к преступлению и совершил его, используя изготовленный накануне коктейль Молотова", - рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Подозреваемый водворен в ИВС.

"У фигуранта был пособник, личность которого сейчас устанавливается. Сам мужчина регулярно участвует в протестах, где ищет и пытается вовлечь в преступную деятельность своих сторонников", - отметили правоохранители.

Сейчас заключенный проверяется на причастность к иным преступлениям. По оперативной информации, он собирался повредить камеры наружного наблюдения и вывести из строя электрооборудование на объектах железнодорожного транспорта в Жодино.

"Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к случившемуся. По ним назначены экспертные исследования", - добавили в Следственном комитете.-0-