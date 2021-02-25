Задержан видеоблогер за оскорбление должностных лиц МВД

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление должностных лиц МВД задержан видеоблогер. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

В октябре 2020 года 38-летний житель Минска разместил на своем канале видеохостинга ролик с оскорблениями представителей милицейского ведомства. Мужчина долгое время скрывался. В феврале сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали автора материала, несмотря на конспиративный образ жизни и регулярную смену места жительства.

Следователи дали правовую оценку действиям блогера и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Фигурант раскаялся в содеянном и признал свою вину.-0-