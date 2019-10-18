Задержан водитель фуры, подозреваемый в смертельном ДТП в Минском районе

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники УВД Минского облисполкома установили водителя фуры DAF, подозреваемого в совершении смертельного наезда на велосипедиста в Минском районе. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Водителем грузовика оказался 36-летний житель Лиды. "Поврежденные части автомобиля мужчина к моменту задержания успел заменить. В настоящее время с ним работают сотрудники милиции и следователи", - рассказала Ольга Чемоданова.

Фото с Telegram-канала пресс-секретаря МВД

Как сообщалось, ДТП произошло 12 октября около 21.00 на автодороге Р80 Слобода-Паперня вблизи деревни Раубичи. Водитель грузовика DAF наехал на 55-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте ДТП.-0-