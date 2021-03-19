19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан житель Молодечно, призывавший к насилию над милиционерами. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники минского областного управления ГУБОПиК МВД установили 39-летнего жителя Молодечно: в Telegram-чате "Молодечно для жизни Chat" он разжигал социальную вражду и призывал применять насилие к правоохранителям. По заключению лингвистической экспертизы, публикации признаны побудительными и призывающими к насильственным действиям над милиционерами. Посты могли читать другие пользователи, поэтому в отношении мужчины возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни, рассказали в МВД.

Известно, что подозреваемый является фигурантом еще нескольких дел по фактам оскорбления силовиков и высших должностных лиц.

МВД напоминает: любые посягательства на сотрудников (призывы к ним) будут пресекаться, а виновные устанавливаться и привлекаться к ответственности.-0-