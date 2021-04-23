Задержаны более 20 лиц, причастных к хищению денег с помощью вишинга - СК

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения мошенничества в крупном размере, сообщил журналистам начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минску Дмитрий Острейко, передает корреспондент БЕЛТА.

По уголовному делу признаны потерпевшими более 100 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более Br1млн.

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