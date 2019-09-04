4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны подозреваемые в ограблении столичного ювелирного магазина. Об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Кубраков отметил, что сотрудниками милиции была проделана огромная работа по всей стране. По его словам, грабители тщательно готовились и принимали меры, чтобы не оставлять следов.

Как сообщалось, 17 августа около 11.30 в помещение ювелирного магазина по ул.Киселева вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, руки второго - наручниками. После этого они похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Посетителей в магазине не было. Проведенная инвентаризация показала, что ущерб, который причинен магазину, составляет более Br1 млн.

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