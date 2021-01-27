Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины, тело которого нашли в кювете в Барановичском районе

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве 32-летнего мужчины, тело которого нашли в кювете в Барановичском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Тело мужчины обнаружили днем 23 января в кювете неподалеку от деревни Чернихово. В результате совместной работы милиционеров, следователей и экспертов удалось раскрыть преступление. Выяснилось, что погибший последние семь лет работал в России, домой приезжал редко. Возвращение на родину отметил спиртным, пьяным его задержали на улице.

"Однако протокол на мужчину не повлиял: пьянство в разных компаниях продолжалось еще две недели. В итоге мужчина оказался в одном из домов в Несвижском районе, где 19 января встретился с 42-летним минчанином. Тот накануне приехал осмотреть родительский дом, куда и позвал нового знакомого продолжить застолье", - рассказала подробности Ольга Чемоданова. В какой-то момент хозяин схватился за топор и ударил гостя по голове, а затем несколько раз ножом в шею и ногу. От полученных травм мужчина умер.

"Избавиться от трупа минчанину помог 45-летний сосед, который зашел к нему сразу после убийства. Тело завернули в одеяло, вывезли на машине в Барановичский район и сбросили в кювет у дороги. Вещи и одежду погибшего оставили на остановке общественного транспорта", - добавила пресс-секретарь. По ее словам, подельники несколько дней пили. После этого минчанин привел дом в порядок и уехал.

Оба фигуранта задержаны. Возбуждено уголовное дело.

"Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и подозреваемых. С участием одного из них проведена проверка показаний на месте. Назначены судебно-медицинская, медико-криминалистические, генотипоскопические и другие экспертизы. Их заключение будет способствовать установлению всех обстоятельств произошедшего", - отметил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Расследованием уголовного дела занимается областное УСК.-0-