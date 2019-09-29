29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержки рейсов в Национальном аэропорту Минск на данный момент в среднем составляют 2 часа. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Национального аэропорта Минск Ромина Саматханова.

Как сообщает пресс-служба Национального аэропорта Минск, в аэропорту 29 сентября в 4.22 были зафиксированы сбои в подаче электроэнергии, из-за чего возникли задержки в расписании. В 8.21 перебои в подаче электроэнергии устранены. Аэропорт перешел на работу в штатном режиме.

Причины перебоев в подаче электроэнергии уточняются.

Ромина Саматханова отметила, что утренние задержки рейсов повлекли за собой корректировки в расписании. "Рейсы, которые ушли с опозданием утром, задерживаются и на прилет. На данный момент задержки составляют в среднем 2 часа. В том числе и по причине ожидания трансферных пассажиров. Аэропорт старается минимизировать задержки рейсов и сделать все возможное, чтобы восстановить расписание, как можно скорее", - сказала она.-0-