Закладчика интернет-магазина по продаже наркотиков ожидает суд: в Столбцах завершили расследование

Фото УГКСЭ по Минской области

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столбцовский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Елену Крупенину. По данным следствия, 29-летний житель столицы в конце августа 2021 года начал работать на интернет-магазин по продаже наркотиков. Мужчине нужно было забрать закладку с запрещенным веществом, расфасовать ее на более мелкие закладки и заложить их в любое место. В основном работал с марихуаной и гашишем. Заработную плату он получал в биткоинах, которые поступали на электронный кошелек. Очередную крупную партию закладки наркотиков мужчина должен был забрать 2 сентября. На автомобиле каршеринга в Минскую область его отвез приятель, где в лесу обвиняемый откопал два свертка. По дороге вблизи деревни Вараксы Столбцовского района их задержали сотрудники милиции. В ходе допроса водитель пояснил, что он не был осведомлен о незаконных действиях товарища. При осмотре автомобиля были изъяты два свертка с веществом растительного происхождения общей массой почти 400 г, которое, согласно заключению экспертов, оказалось опасным наркотическим средством - марихуаной. Изъято и 0,39 г гашиша, который, по словам задержанного, он хранил для личного потребления. При осмотре по месту жительства мужчины изъяты ювелирные весы, пакетики типа "zip-lock", фольга и изолента - предметы, используемые для расфасовки наркотических средств. Фото УГКСЭ по Минской области По уголовному делу проведен комплекс следственных действий: допрошены свидетели, осмотрен мобильный телефон обвиняемого, где обнаружены фотографии, предположительно указывающие на места закладок. Осмотрены сведения о телефонных соединениях, изучены и приобщены к материалам дела заключения химических экспертиз, проведенных судебными экспертами УГКСЭ по Минской области. На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 и по ч.1 ст.328 УК. В Следственном комитете отметили, что обвиняемый нигде не работал, к уголовной ответственности не привлекался. В ходе допроса он пояснил, что за непродолжительное время "трудовой деятельности" доход составил около Br3 тыс. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!