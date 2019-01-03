Закладчика психотропов задержали под Брестом

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области пресечена попытка закладки более 1000 доз особо опасного психотропного вещества альфа-РVР, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники правоохранительных органов на автодороге Брест-Каменец задержали 23-летнего неработающего жителя Гродно. При осмотре его личного автомобиля оперативники обнаружили и изъяли более 100 г порошкообразного вещества. Экспертиза установила, что это особо опасное психотропное вещество альфа-РVР. Стоимость изъятой партии синтетического наркотика составляет свыше Br12 тыс.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. По информации оперативников, задержанный работал закладчиком от интернет-магазина и хранил психотропы с целью сбыта на территории Гродненской и Брестской областей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-разыскные мероприятия.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома