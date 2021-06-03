Замдиректора фирмы из Сморгони задержан за призывы к насилию над милиционерами

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За призывы к насилию над милиционерами задержан заместитель директора фирмы. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Оперативники гродненского управления ГУСБ МВД вычислили 43-летнего жителя Сморгони, который разжигал социальную вражду в интернете.
"С декабря 2020 года мужчина в экстремистском Тelegram-канале оскорблял и призывал к расправе над правоохранителями. Для публикации постов он использовал различные никнеймы", - сказали в МВД.
Мужчина признан подозреваемым по уголовному делу за разжигание социальной вражды или розни. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
Известно, что мужчина работает заместителем директора фирмы по производству, переоборудованию и обслуживанию спецтранспорта, в том числе для правоохранительных органов.-0-