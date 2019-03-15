Замдиректора компании "Геол-М" передал Еськову $18 тыс. за поставки медоборудования

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Фрунзенского района Минска целый день идет допрос основного свидетеля обвинения по делу бывшего начальника военно-медицинского управления Минобороны Алексея Еськова, передает корреспондент БЕЛТА.

Как следует из показаний свидетеля - заместителя директора компании "Геол-М" Александра Семенюка, он трижды передавал денежное вознаграждение - всего $18 тыс. Компания несколько раз выигрывала тендер на поставку диагностического оборудования в поликлинику Минобороны, за что Алексей Еськов просил вознаграждение. В частности, $3 тыс. были переданы после закупки ультразвукового сканера.

По словам свидетеля, инициатором передачи денег был Еськов. Он настойчиво звонил после очередной поставки оборудования и оплаты. Иногда Семенюк не сразу отвечал, но позже перезванивал. По его словам, это было связано с желанием отодвинуть время передачи на более поздний срок. "Звонки Еськова были неоднократными и настойчивыми", - сказал свидетель.

Все три раза деньги передавались в машине Еськова. Один из эпизодов свидетель описывает так: "Мы сели в машину. Деньги положил заранее, прикрыл чем-то. Затем указал на них, сказав "это вам". В ходе разговора конкретные поставки не обсуждались, однако Еськов обратил внимание, что в будущем могут быть новые проекты, прежде всего по эндоскопии.

На одной из встреч Еськов показал Семенюку бумагу с таблицей. Там был перечень оборудования, как посчитал свидетель, предварительный проект плана закупок на 2016 год. Среди позиций были две стойки с набором инструментов. Тогда же Еськов выразил желание увеличить сумму вознаграждения.

При закупке некоторых позиций Семенюк понимал, что конкурировать с другими поставщиками будет сложно. Поэтому просил Еськова по возможности расширить в техзадании набор инструментов, что сужало бы круг конкурентов. Обвиняемый всегда обещал поговорить с разработчиками, чтобы "Геол-М" могла участвовать.

Передача очередного, четвертого, вознаграждения не состоялась, поскольку Семенюка задержали по другому уголовному делу. Находясь в СИЗО, он написал несколько явок с повинной.

Также свидетель признался, что он и Еськов предпринимали меры осторожности при общении, использовали элементы конспирации.

Алексей Еськов обвиняется в злоупотреблении властью при проведении государственных закупок медицинской техники для нужд Минобороны и получении взяток от представителей ОДО "Геол-М" в особо крупном размере. Вину в инкриминируемых преступлениях он отрицает. На нынешнем этапе судебного следствия отказался от дачи показаний и будет допрошен после того, как суд выслушает свидетелей обвинения и изучит иные доказательства.

Выступившие на прошлых заседаниях свидетели опровергают позицию обвиняемого. Так, директор ОДО "Геол-М" ранее в суде рассказал, что его заместитель Александр Семенюк регулярно носил взятки руководителю военного подразделения. В итоге ОДО "Геол-М" на протяжении нескольких лет поставляло туда дорогостоящее медицинское эндоскопическое оборудование. Руководитель отдела маркетинга сообщила, что по указанию Семенюка заблаговременно заказывала у зарубежного производителя медтехники нужное оборудование, которое впоследствии поставлялось в адрес ВМУ. При этом официальные приглашения на участие в аукционах на закупку медицинского оборудования для нужд ВМУ появлялись на электронных торговых площадках гораздо позже.

Кроме того, ранее в суде стало известно, что сотрудники, подчиненные Еськову, готовившие технические задания к аукционам, получали от него технические характеристики закупаемого оборудования, соответствовавшие оборудованию только того производителя, которое поставляло ОДО "Геол-М". В некоторых случаях обвиняемый давал им указания готовить аукционные документы, основываясь на ранее проведенных закупках, где победителем выбиралась компания Семенюка.-0-