6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая минским детсадом присвоила за несколько лет более Br22 тыс., женщина забирала зарплаты дворника и калькулятора, которые только числились в учреждении. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники столичного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями совместно с прокуратурой Октябрьского района Минска обнаружили в одном из учреждений "мертвые души". Хитрую схему придумала заведующая детским садом. По документам 54-летняя минчанка брала на работу людей и выплачивала им зарплату. Однако на самом деле должности никто не занимал, а деньги женщина присваивала.

"Первую "мертвую душу" заведующая оформила еще в декабре 2014 года. Все эти годы в образовательном учреждении числился дворник, которого никто не видел. С 2017 года детский сад обзавелся еще одним техническим работником - калькулятором. Однако и его в действительности не оказалось", - рассказали в милиции.

"Зарплату фиктивных сотрудников женщина присваивала себе. Всего минчанка похитила около Br22,2 тыс. Эта сумма в соответствии с законодательством является крупным размером ущерба", - отметили в ГУВД.

Прокуратурой Октябрьского района Минска действиям минчанки дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.-0-