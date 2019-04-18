18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий фермой в Белыничском районе похитил 600 кг калийных удобрений. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали мужчину 16 апреля, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Около часа ночи со склада хозяйства 22-летний заведующий фермой похитил десять мешков хлористого калия общим весом 600 кг, - рассказали в милиции. - Похищенные со склада удобрения он хранил неподалеку в лесополосе, намеревался продать".

Проводится проверка, по ее результатам действиям злоумышленника будет дана правовая оценка. Похищенные удобрения возвращены хозяйству. Органы внутренних дел Могилевской области продолжают профилактические мероприятия по обеспечению сохранности имущества предприятий АПК.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома