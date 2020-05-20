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20 мая 2020, 12:03

Завершено расследование дела о мошенничестве с недвижимостью

Фото из архива
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с недвижимостью. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

По данным следствия, трое мужчин 26, 37 и 40 лет и 45-летняя женщина, обманывая и злоупотребляя доверием людей, присваивали себе их квартиры в разных частях Минска. С 2010 по 2018 год компания находила в открытых источниках информацию о тех, кто злоупотреблял алкоголем и сильно задолжал за жилищно-коммунальные услуги (как правило, список должников на стендах в расчетно-справочных центрах).

Обвиняемые старались войти к таким людям в доверие, например, покупали алкоголь, продукты питания. Далее предлагали обменять квартиры в Минске на жилье якобы в столице или недалеко от города. При этом обвиняемые убеждали владельцев, что окажут помощь в погашении задолженностей, приватизации квартир и оформлении сделок по купле/продаже. Однако когда квартиры были приватизированы и проданы, потерпевшие в лучшем случае получали непригодные для жилья дома в Стародорожском и Верхнедвинском районах, а в большинстве случаев и вовсе оставались без крыши над головой. Деньги за проданные квартиры компания присваивала себе.

Обвиняемая женщина порой предлагала потерпевшим оформить с ней брак. После регистрации на правах супруги она получала право распоряжаться частью квадратных метров по своему усмотрению. В материалах уголовного дела есть информация о двух таких случаях. Во время следствия установлены и другие эпизоды противоправной деятельности обвиняемых. Так, когда собственница квартиры осознала последствия сделки и потребовала вернуть ей деньги после продажи жилья, компания вывезла ее в багажнике автомобиля в лес. Там женщину избивали, угрожали ей, в итоге принудив отказаться от денег.

Кроме того, во время личного обыска у обвиняемой обнаружены лекарственные средства, содержащие в составе психотропные вещества. Документов на них не было. Следователи провели множество допросов и очных ставок, к материалам уголовного дела приобщили заключения химической, комплексной психолого-психиатрической и других экспертиз. Изъяты и изучены документы и приватизационные дела из кадастровых агентств и иных государственных организаций.

Всего следствие установило восемь эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, связанных с продажей квартир. Потерпевшими признаны десять человек, общий ущерб по уголовному делу - более Br520 тыс.

Участникам преступной схемы предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершаемых преступлениях. Так, 26-летний и 37-летний мужчины, а также 45-летняя женщина обвиняются по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 182 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и по ч. 1 ст. 183 (незаконное лишение свободы), а 40-летний мужчина - по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Помимо этого, женщина обвиняется в незаконном обороте психотропных веществ (ч. 1 ст. 328 УК), а 26-летний мужчина - в краже, совершенной повторно (ч. 2 ст. 205 УК).

Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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Теги
мошенничество недвижимость Следственный комитет суд
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