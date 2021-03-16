Завершено расследование дела о незаконном обороте запрещенных веществ в отношении Тимы Белорусских

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ, сообщили БЕЛТА в СК.
По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство - гашиш массой 0,4 г. Кроме этого, в ходе личного обыска у него было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 г, которое, согласно заключению экспертизы, является амфетамином.
По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде залога. Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
Ранее на уточняющий вопрос корреспондента БЕЛТА относительно личности молодого человека официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила, что это был исполнитель Тима Белорусских.-0-