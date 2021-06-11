Завершено расследование дела о поддельных командировках для отдыхающих в период пандемии

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об использовании заведомо подложного документа. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Согласно материалам уголовного дела, в марте текущего года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина решили отправиться в путешествие в Турцию. Супруги обратились в одну из столичных туристических компаний, где им подобрали тур по их требованиям, но сразу предупредили, что по прилету на территорию Беларуси нужно будет находиться на самоизоляции в течение 10 календарных дней.

Указанное условие не устроило пару, и они решили отказаться от путевки. Представитель турфирмы сразу предложила помочь избежать самоизоляции - оформить подложные приказы о командировании их в качестве сотрудников турфирмы. Обвиняемые согласились и, оплатив путевку, улетели на отдых.

Именно та сотрудница фирмы, которая и предложила преступную схему, оказалась туристическим гидом на территории Турции. Перед вылетом девушка передала супругам подготовленные приказы о командировании.

Противоправная деятельность фигурантов была пресечена уже по прилету в Беларусь при прохождении паспортного контроля. Следователями допрошены обвиняемые и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, копии уставных документов фирмы и подложные приказы о командировании.

По результатам расследования действия супружеской пары квалифицированы по ч.2 ст.380 (использование заведомо подложного документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

В отношении директора и уполномоченного представителя туристической фирмы материалы выделены в отдельное производство.-0-